Roland Garros, Tsitsipas è il primo finalista sul rosso di Francia

Parigi – Mentre è ancora in corso la semifinale tra Rafael Nadal e Novak Djokovic in questi minuti a Parigi e lo spagnolo è in vantaggio al primo set, Stefanos Tsitsipas conquista la sua prima finale al Roland Garros.

E’ in programma domenica prossima la gara per il Trofeo dei Moschettieri e il greco felicissimo di aver battuto Alexander Zverev per 3 set a due. Una partita lunghissima e impegnativa per i due tennisti sul rosso di Francia. Il greco ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Era stato rimontato al terzo set dal russo, ma poi Tsitsipas ha allungato il vantaggio fino alla vittoria finale.

In serata si deciderà l’altro finalista del greco.

(foto@FacebookRolandGarros)

