Sparatoria ad Ardea: una fiaccolata per ricordare David, Daniel e Salvatore

Ardea – Una giornata di lutto cittadino e una fiaccolata per ricordare i piccoli David e Daniele e il signor Salvatore, brutalmente uccisi (leggi qui) della sparatoria avvenuta domenica 13 giugno a Colle Romito, ad Ardea (leggi qui). La giornata di lutto cittadino è stata proclamata dall’Amministrazione comunale per la giornata di domani, 16 giugno, in concomitanza con i funerali.

Anche la città di Nettuno ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, “per testimoniare – si legge in una nota diffusa dal Comune di Nettuno – la propria vicinanza a tutta la comunità di Ardea e in special modo alle famiglie di Salvatore Ranieri e dei piccoli Daniel e David Fusinato che hanno perso la vita nel tragico evento di cronaca avvenuto in località Colle Romito lo scorso 13 giugno 2021. Alle ore 12,00 negli esercizi commerciali e nelle sede pubbliche del comune di Nettuno verrà osservato un minuto di silenzio“.

Nel frattempo i cittadini di Ardea si stanno organizzando per ricordare le tre vittime con una fiaccolata che avrà luogo a Colle Romito, in via Andromeda, sabato 19 alle ore 22. Da lì il corteo, che si formerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, fino a raggiungere viale Corona Boreale.

