Ciclabile di Passoscuro, Severini: “La situazione è ridicola. I residenti reclamano il piano parcheggi”

Fiumicino – “Si è discussa oggi, 9 luglio 2021, in Consiglio Comunale la questione relativa alla viabilità di Passoscuro, drasticamente compromessa dalla realizzazione di una pista ciclabile che ha visto sparire i già pochi parcheggi a disposizione dei residenti che, infuriati, stanno ancora protestando (leggi qui) “. Lo dichiara in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Ribadisco – sottolinea il Capogruppo – che la cosa più grave è stata l’esclusione da questa decisione, non solo di una parte della cittadinanza, ma anche di noi consiglieri comunali che abbiamo il dovere di fornire risposte alla collettività. Come vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici, ho chiesto la creazione di una commissione ad hoc sul tema, che non è stata mai convocata. Ho chiesto l’accesso agli atti, mai accordato. Ad un mese di distanza, cosa bisogna fare per avere delle risposte?

I residenti di Passoscuro si trovano ora con un piano parcheggi annunciato, ma mai arrivato e con una località messa sottosopra. Inoltre, la nuova pista ciclabile non è nemmeno stata messa in sicurezza: noi siamo favorevoli alla viabilità alternativa, ma prima di realizzare un’opera su strada, il manto stradale in questione deve essere sistemato, è normale verniciare le buche?”

“La situazione – conclude Severini – sta superando i limiti del ridicolo“.

