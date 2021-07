Porto turistico di Fiumicino in “saldo”: all’asta con prezzo ribassato

Le associazioni del territorio: “Si abbassa il costo e aumenta il rischio”

“Il porto viene proposto come grande opportunità di lavoro e crescita per il territorio, ma sappiamo che questa è una grande mistificazione della realtà” – lo affermano in un comunicato stampa Collettivo No Porto, Aps LaboraStoria, Aps TeRRRe e Cooperativa Sociale Namasterra.

“Oltre al fatto che la foce del Tevere, il più grande fiume del centro Italia, non si presta strutturalmente ad ospitare un grande porto crocieristico, questo sarà operativo quando i ragazzini di Fiumicino avranno finito di studiare grazie ai nostri sacrifici, e per loro non vogliamo lavoro non specializzato per far arricchire pochi speculatori sui resti di un territorio che andrebbe difeso anziché distrutto.

Non vogliamo nel futuro doverci confrontare con studi epidemiologici per l’aumento di tumori e altre malattie legate alla contaminazione ambientale del porto e delle grandi navi, come purtroppo già succede ai nostri vicini di Civitavecchia.

Per questo, continuiamo a organizzare azioni dimostrative volte a sensibilizzare la collettività e abbiamo aderito alla petizione popolare indetta dai Tavoli del Porto per la richiesta di decadenza della concessione e abbandono del progetto per il porto al vecchio faro, raccogliendo già più di 2000 firme.

Noi non vogliamo dover sperare che all’asta non si presenti Royal Caribbean, noi vogliamo che la concessione venga ritirata e che emergano, dal lavoro concertato di tutte le istituzioni che tengono a questa comunità, o al fatto che anch’essa vota, alternative progettuali di riqualificazione che si fondino sulla naturale –e splendida- vocazione del luogo”