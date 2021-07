Murales al Villaggio Azzurro di Fiumicino, Demos: “La maggioranza dei residenti è favorevole”

Fiumicino – “Dopo aver letto il vostro articolo sulla protesta dei residenti al Villaggio Azzurro in merito alla realizzazione di alcuni Murales (leggi qui), sento il dovere di fare alcune precisazioni“.

A parlare è Natascia Bombardieri, del Direttivo Demos, che spiega: “Nei giorni precedenti avevo già incontrato dei residenti per informarli del progetto ed la maggioranza aveva accolto in modo favorevole la sua realizzazione. Comprendo benissimo anche lo sfogo di alcuni residenti in merito all’urgenza di effettuare importanti lavori di ristrutturazione da parte dell’Ater”.

“Su questo punto, anche io come residente mi batto tutti i giorni affinché vengono date concrete soluzioni alle tante problematiche che affliggono un complesso ormai abbandonato da decenni e parlando con loro ho fatto comprendere l’importanza del progetto e che non è di certo realizzato con fondi Ater. Detto questo ritengo, cosi come la maggioranza dei residenti, che la realizzazione dei murales sulle facciate degli edifici sia un progetto molto positivo non solo per il nostro complesso ma per tutta la zona”, continua Bombardieri.

“In questi giorni stiamo discutendo della possibilità di ristrutturare con fondi privati il locale situato all’entrata del Villaggio Azzurro per creare un infopoint e un luogo d’incontro per i residenti dove poter discutere delle varie problematiche del complesso”, conclude.

