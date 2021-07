Tokyo – Un debutto con vittoria per Giordana Sorrentino ai Giochi di Tokyo. La boxeur azzurra di Fiumicino esordisce con personalità alle sue prime Olimpiadi della vita (leggi qui) e vince sul ring nei 51 kg, avanzando agli ottavi di finale.

Il primo match è stato superato battendo la venezuelana Rojas per 5 a 0. Una fortunata seconda giornata oggi in Giappone per l’Italia Team del pugilato, dopo la conquista del primo incontro di Irma Testa, che domani torna in gara. Giordana lo farà il 29 luglio incontrando l’atleta di Taipei Huang.

Foto 2 di 2



(foto@Federazione Pugilistica Italiana Facebook)

