Tokyo 2020, Fantin vince l’oro del sogno nei 100 stile S6: “Solo in vasca, ma con il mio team.. grazie a tutti!”

Tokyo – Era rimasto un po’ deluso dopo l’argento in staffetta 4×100 stile Antonio Fantin. Ma oggi l’azzurro, già plurimedagliato mondiale e recordman, si è preso la sua rivincita. Ha vinto la gara dei 100 stile libero S6.

Ha messo in vasca quella voglia d’oro alle Paralimpiadi ed è salito sul primo gradino, facendosi il vuoto dietro in 1’03″71. Imprendibile Antonio. Giovanissimo e velocissimo in una Nazionale azzurra dei record che al momento fa 27 allori in classifica generale: “Grazie a tutti, so che mi stanno seguendo – dice l’azzurro a Raisport, mentre nella sua Veneto suonano le campane per festeggiare la sua vittoria a Tokyo – un orgoglio essere di una grande città che è Bibione. Io e Bibione siamo simili. Mi preparo d’inverno, per splendere d’estate nelle gare. Contentissimo, un sogno che si realizza, c’è un lavoro dietro per ogni prestazione in una competizione a cui ogni atleta ambisce, la medaglia è di tutte le persone che lavorano con me, per me e per tutti i ragazzi della Nazionale. Tocca per primo uno, ma è un grande lavoro di squadra. Messaggi dalla mia famiglia, i miei amici. La serenità arriva grazie a queste persone prima di ogni gara, per l’Antonio persona sereno, grazie a cui l’atleta può esprimersi. In questo momento sono la persona più felice del mondo”.

Il primo oro alle Paralimpiadi è un obiettivo giunto con grandi sacrifici e lavoro durissimo in allenamento: “Lavoro sempre e penso che non si è mai arrivati neanche con l’oro paralimpico, è l’inizio di una nuova strada, sempre aver voglia di raggiungere grandi obiettivi. Siamo una grande squadra e grande gruppo, non solo in acqua, ma soprattutto fuori”.

(foto@Bizzi/Cip)

