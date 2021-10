Anelli d’argento, Marco Lodadio non delude ai Mondiali: “Ce l’ho fatta”

Un quasi soffuso ‘ce l’ho fatta’ condito dalla diretta su Raisport. Ma il messaggio è arrivato forte e chiaro. Marco Lodadio torna sul podio mondiale degli anelli, dopo diversi infortuni e momenti difficili trascorsi in pedana. Ai Mondiali di ginnastica artistica in svolgimento in Giappone, l’azzurro fa un esercizio preciso, senza sbavature. Teso in gara e concentrato, ma all’uscita un piccolo passo indietro, ma sostanzialmente fermo all’inpiedi sopra il saccone.

Lassù nel volteggiare sugli anelli, Marco ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo, ancora una volta. E’ argento dietro al cinese e festeggiato dal suo allenatore. E’ il secondo argento che Lodadio conquista in una competizione mondiale.

E l’Italia aggiunge la medaglia di Marco a quella splendida di bronzo di Salvatore Maresca (stessa medaglia vinta agli Europei di aprile). Quest’ultimo è terzo nel mondo e sale insieme al compagno di squadra sul podio iridato. Sono 4 le medaglie in giornata per l’Italia, nell’evento che si concluderà domani.

