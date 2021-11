X Municipio, Maricetta Tirrito (Co.G.I.): “Bene la nomina di Ilaria Meli, ma non sia solo una facciata”

Ostia – “Un volto giovane, da sempre impegnata nello studio della criminalità organizzata e del suo impatto sulla società: la nomina di Ilaria Meli ad assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili, alla Trasparenza e alla Legalità del X Municipio (leggi qui) non può che rendermi orgogliosa”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Comitato dei collaboratori di Giustizia (Co.G.I.).

“Meli è una persona che ho avuto modo di conoscere – spiega Tirrito – . E’ una figura che può fare bene al nostro Municipio, macchiato dalla piaga della criminalità organizzata da troppo tempo. Auspico, però, che tale nomina non sia solo un mero tentativo di propaganda, soprattutto dopo le polemiche accese in merito alla nomine fatte da Falconi, riguardanti persone appartenenti ad una Giunta sciolta in passato proprio per mafia (leggi qui): mi auguro non sia solamente una nomina di “facciata” ma che sia messa in condizione di operare.

Una conoscitrice del fenomeno mafia come Ilaria Meli, non può avere le mani legate: deve poter aver la possibilità di svolgere un’attività sociale concreta ed utile per il nostro territorio. Solo così avremmo modo di rilanciare l’immagine di Ostia, liberandola dall’ombra della criminalità”.

