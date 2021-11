Municipio X: chi è Ilaria Meli, la nuova assessora alla Cultura e alla Legalità

Ostia – Sarà Ilaria Meli l’assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili, alla Trasparenza e alla Legalità del Municipio X.

Dopo le polemiche delle ultime settimane, infatti, il minisindaco Mario Falconi ha deciso di consegnare le deleghe inizialmente assegnate ad Angela Mastrantoni (leggi qui) ad una figura civica individuata dai Giovani Democratici e da Sinistra Civica Ecologista (leggi qui). Ma chi è Ilaria Meli?

Chi è Ilaria Meli

Ilaria Meli, classe 1988, è una ricercatrice all’Università degli Studi di Milano. Laureata in Scienze politiche, ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze sociali applicate con una tesi intitolata “La nascita di una mafia in territori non-tradizionali. Il caso di Ostia”: un progetto che guarda al territorio del Municipio X da vicino, scandagliandone le problematiche da un punto di vista nuovo, sociologico, e non prettamente giuridico.

Attualmente, Meli è impegnata in un progetto di ricerca sullo studio del clan Casamonica nelle periferie di Roma, “con particolare attenzione al modello culturale e di insediamento del clan e alle conseguenze sociali della loro presenza”.

La neoassessora è dunque una studiosa di criminalità organizzata, di cui analizza soprattutto l’impatto sulla società. “Questo suo lavoro di ricerca – hanno spiegato i Giovani Democratici del Municipio X -, svolto secondo un approccio sociale (e non strettamente giuridico), ha portato alla luce i rapporti e le dinamiche territoriali che hanno rappresentato terreno fertile per lo sviluppo di consorterie criminali e interessi particolari che hanno condizionato in negativo la vita del litorale”.

Ma non solo: dal 2017 Meli contribuisce attivamente al progetto “Il palcoscenico della legalità”, organizzato da The CO2 – Crisis Opportunity Onlus, e nell’estate del 2019 ha collaborato con l’Osservatorio sulla legalità e la sicurezza della Regione Lazio.

“Abbiamo deciso di non partecipare ad alcuna spartizione, ma di creare un prezioso precedente di metodo, guardando all’esterno della cerchia ristretta del nostro partito – hanno detto i Giovani Dem -, e affidando una responsabilità di governo ad una persona che per la propria competenza, freschezza ed estraneità alle dinamiche interne, possa realmente costituire un argine a tutte quelle dinamiche rispetto alle quali abbiamo in questi giorni manifestato i nostri timori”.

