“La Roma-Lido sarà ferma dal 22 novembre”. Il Tg3 lo annuncia… ma non è vero

Ostia – “La ferrovia Roma-Ostia sarà ferma dal 22 novembre e non sappiamo per quanto tempo”. L’ha annunciato la giornalista Maria Rosaria De Medici, conduttrice della trasmissione Fuori Tg, su Rai 3, durante la puntata andata in onda venerdì 19 novembre (clicca qui).

La notizia, subito rimbalzata sui social di account in account, ha lasciato sgomenti i pendolari della Roma-Lido, che da mesi sono alle prese con i numerosi disservizi della ferrovia che collega la Capitale al suo mare. Fortunatamente, però, non è vera: non ci sarà nessuna chiusura fino a data da destinarsi, ma “solo” uno sciopero indetto per la mattinata di lunedì (leggi qui).

“Si tratta di una notizia falsa“, chiarisce Atac a ilfaroonline.it. “Se fosse stato così, l’avremmo comunicato. Ci sarà uno sciopero, ma nessuna chiusura”.

Il 22 novembre, quindi, le corse saranno a rischio dalle ore 8.30 alle 12.30 ma, esaurito lo sciopero, il servizio tornerà regolarmente attivo fra Eur Magliana e Lido Centro.

Dal’11 novembre e fino a nuovo ordine, infatti, anche le stazioni di Porta San Paolo/Piramide e Basilica San Paolo sono state escluse dal servizio (leggi qui): una decisione resa necessaria della penuria di mezzi a disposizione della linea, e che segue quella – del settembre scorso – di tagliar fuori le fermate lidensi di Cristoforo Colombo, Castel Fusano e Stella Polare (leggi qui).

