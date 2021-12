Ostia, l’osservatorio sulla Roma-Lido si farà (e ne faranno parte anche i pendolari)

Ostia – Un osservatorio permanente sulla Roma-Lido, a cui potranno prendere parte non solo le istituzioni – Regione Lazio, Comune di Roma e Municipio X -, ma anche il Comitato pendolari Roma-Ostia.

E’ quanto deciso nel corso del Consiglio municipale straordinario tenutosi ieri, 16 dicembre, proprio per affrontare i numerosi disservizi della linea ferroviaria che collega il centro della Capitale al suo mare e che è attualmente attiva solo fra le fermate di Eur Magliana e Lido Centro (leggi qui), con tempi d’attesa che superano spesso i 35 minuti (leggi qui).

“Ringraziamo l’assessore Patanè e la Regione Lazio per aver dimostrato vicinanza ai cittadini del nostro territorio prendendo in seria considerazione la problematica attuale, che coinvolge oltre 55.000 pendolari”, ha detto Mario Falconi, presidente del Municipio X.

“E’ stata registrata l’unanimità sulla nostra proposta, che poi era anche la proposta delle opposizioni e dei pendolari, di spostare alcuni treni delle linee A e B della metropolitana sulla Roma-Lido (leggi qui) – spiega il minisindaco -, e su questo abbiamo ottenuto l’impegno della Regione a occuparsi dell’intervento tecnico necessario per l’adattamento delle carrozze”.

“Già a gennaio 2022, poi, saranno a disposizione della Roma Lido altri convogli, che dal mese di marzo potrebbero diventare 7. Questo consentirà una maggiore frequenza e il ripristino dell’intero percorso, da Porta San Paolo a Cristoforo Colombo (leggi qui)”.

Inoltre, annuncia Falconi, “verrà istituito il tavolo di coordinamento che abbiamo fortemente richiesto per garantire un monitoraggio costante della situazione, coinvolgendo in primis le rappresentanze dei cittadini che ogni giorno vivono profondi disagi”.

“Questo osservatorio permanente – spiega – vedrà coinvolti i comitati dei pendolari, il X Municipio, la Regione Lazio ed il Comune di Roma. Infine, non trascureremo la manutenzione delle stazioni e la loro accessibilità: come già segnalato, sono molte le scale mobili e gli ascensori da rimettere in funzione per garantire a tutti il diritto alla mobilità”.

“Tra gli altri interventi centrali, il completamento della stazione di Acilia e del ponte ciclopedonale, i lavori alla stazione Tor di Valle e quella nuova di Giardino di Roma. Sarà inoltre rimodulata e resa più efficiente la linea bus attualmente denominata S15. Grazie al lavoro unitario di tutto il Consiglio – conclude il presidente del Municipio X – abbiamo fatto un importante passo in avanti nel pieno rispetto della dignità dei nostri concittadini“.

