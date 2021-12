Ibrahimovic in Vaticano regala il suo libro a Papa Francesco: “Santità, le piace il Milan?”

Città del Vaticano - "Santità, le piace il Milan?". Zlatan Ibrahimovic è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco in udienza privata, come testimonia la foto postata sull'account Instragram del calciatore rossonero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Pontefice ha ringraziato della visita il bomber svedese. "Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente", ha detto Ibra porgendo al Santo Padre "Adrenalina", il libro che racconta i suoi primi 40 anni. "Questa è una parte della mia storia, contiene la descrizione della mia vita e un piccolo messaggio". "Lo leggerò volentieri", la risposta di Bergoglio, che ha ricambiato regalando al calciatore il testo "Lo sport secondo Papa Francesco" (leggi qui), la sua "enciclica laica", ricordando che "lo sport è un messaggio di umanità e grandezza". Zlatan ha poi regalato al Pontefice anche la sua maglia del Milan numero 11: "Le piace il Milan? Io con questa faccio un po' di magie in campo...". Francesco ha ringraziato per il dono prima delle foto di rito e i saluti finali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano