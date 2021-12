Mondiali di nuoto, Mora conquista l’argento nei 50 dorso: “Tanta roba..”

Abu Dhabi – La quarta giornata dei Mondiali di nuoto in corta, in svolgimento fino a martedì 21 dicembre ad Abu Dhabi, ha visto l’Italia salire per tre volte sul podio iridato. Non solo lo ha fatto con la magica e potente staffetta della 4×50 stile libero maschile (leggi qui), ma anche con Thomas Ceccon e Lorenzo Mora.

Ceccon ha messo il bronzo al collo nei 100 misti proseguendo una stagione 2021 indimenticabile, mentre Mora ha conquistato l’argento nei 50 dorso. Un tris eccezionale per l’Italia: “Non me l’aspettavo proprio e non pensavo neanche di nuotare questo tempo – ha dichiarato Mora a margine della gara, come riporta il sito ufficiale della Federnuoto – so di aver rischiato con la subacquea, infatti, quando l’ufficialità tardava ad arrivare ho tremato, ma è andata bene”. Per quanto riguarda la sua carriera, ha aggiunto: “Non so se sono cambiato, certamente stanno venendo risultati importanti – continua – vicecampione del mondo è tanta roba: non ci credo ancora. Mi prendo qualche ora per realizzare”.

Thomas ha invece detto: “Sono contento per la medaglia e anche per il crono, forse potevo limare qualcosa in più – sottolinea – sono un po’ stanco in questo periodo e qualcosa concedo”.

(foto@G. Perottino/DBM)

