L’Italnuoto festeggia 16 medaglie ai Mondiali in corta: è record in bacheca

Il 2021 straordinario per l’Italia dello sport lo hanno chiuso loro, in bellezza. I Meravigliosi del nuoto tricolore hanno conquistato 16 medaglie ai recenti Mondiali in corta ad Abu Dhabi. Mai nella storia era stato raggiunto un risultato come questo a una competizione iridata sui 25 metri. Sono stati abbattuti tutti i muri. Delle medaglie mai vinte, dei titoli conquistati storici e sorprendenti e dei record ottenuti. Ma è di consuetudine ormai per lo sport azzurro, che guarda con fierezza ai potenti sportivi della terra.

Spesso i nuotatori tricolori si sono ritrovati sul podio con Stati Uniti e Russia e anche primi. E’ l’ultimo sogno vissuto ad Abu Dhabi. La staffetta maschile dei misti ha strappato con potenza e talento unico la medaglia d’oro ai grandi del nuoto. Miressi ha ottenuto due ori personali e due titoli iridati. E non solo con tale team azzurro (in compagnia di Martinenghi, Mora e Rivolta), ma anche salendo da solo sul primo gradino nei 100 metri in corta. Risultato primo nel libro del nuoto mondiale. ha deluso i tifosi la prestazione di Greg Paltrinieri che ha ceduto scettro e record del mondo all’eterno rivale Weelbrock, promettendo a margine della finale di rifarsi.

Complessivamente le medaglie conquistate sono stati di 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Benedetta Pilato ha ritrovato il sorriso nei suoi 50 rana dei record, con nessun primato fatto, ma mettendo un argento importante della rinascita, Simona Quadarella ha conquistato il bronzo negli 800 stile siglando la migliore prestazione in tessuto e Razzetti ha proseguito la favola personale vincendo il titolo mondiale nei 200 misti con record italiano firmato.

Solo alcune delle medaglie conquistate da una Italia che si saluta il 2021 con fierezza e guarda al 2022 con orgoglio. Pronta a replicare i successi a Roma. Il prossimo agosto si svolgeranno gli Europei di nuoto al Foro Italico.

Ori

200 Metri Farfalla Maschili Alberto Razzetti 1:49.06 Record Italiano

100 metri farfalla maschili Matteo Rivolta 48.87

staffetta 4×50 metri stile libero maschile Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, Alessandro Miressi.

Staffetta 4×100 metri misti maschile Alessandro Miressi, Nicolò Martinenghi, Lorenzo Mora, Matteo Rivolta

Argenti

Staffetta 4×100 metri stile libero maschili Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri, 3:03.61 Record Italiano

100 metri rana Nicolò Martinenghi 55.80

Benedetta Pilato 50 metri rana 29.50

50 metri dorso maschili Lorenzo Mora 22.90

50 metri rana maschili Nicolo Martinenghi 25.55

Bronzi

200m misti maschili Alberto Razzetti 1:51.54 Record Italiano

800 metri stile libero femminili Simona Quadarella 8:07.99 migliore prestazione in tessuto

staffetta mista 4×50 metri misti Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro 1:37.29

100 metri misti Thomas Ceccon 51.40

staffetta 4×50 metri misti maschile Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Matteo Rivolta, Lorenzo Zazzeri

50 metri farfalla maschili Matteo Rivolta 22.02 record italiano

(foto@G.Perottino/DBM)

