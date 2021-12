Covid, caos ordinanza a Fregene: il mercato prima chiude, poi riapre

Fiumicino – L’ordinanza emanata dal sindaco Montino appena due giorni fa per tentare di frenare i contagi da Covid-19 in tutto il territorio comunale (leggi qui) ha provocato il caos questa mattina a Fregene, dove i commercianti si erano dati appuntamento per aprire i banchi del mercato settimanale.

Come racconta Paolo Ceroni, rappresentante sindacale Anva Confesercenti, “questa mattina al mercato di Fregene abbiamo trovato ad aspettarci Polizia Locale e Polizia di Stato in tenuta anti sommossa”.

“L’ordinanza del 18 dicembre – spiega Ceroni – vieta lo svolgimento dei mercatini di Natale, eventi e fiere, ed include i mercati rionali. E, per una errata interpretazione del provvedimento, che non comprende i mercati settimanali ed i centri commerciali, ho spiegato ai dirigenti delle Forze dell’Ordine che il mercato settimanale in zona bianca, e fino alla zona arancione, in tutta Italia rimane aperto”.

Alla fine, dice, “alle 8,30 ci è stato concesso di aprire le nostre attività. L’augurio è che che il Sindaco non abbia intenzione di far chiudere i mercati all’aperto e lasciare aperti i centri commerciali al chiuso. Sarebbe un’incongruenza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.