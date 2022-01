Lotta olimpica, gli azzurri al Pala Pellicone di Ostia per i podi del 2022

Ostia – Sono iniziati lo scorso 3 gennaio i primi allenamenti di lotta olimpica, in “Casa Italia”, che si svolgeranno a gennaio, dal 3 al 7 e dal 10 al 14, presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia.

“Casa Italia” nasce per implementare le occasioni di confronto fra i migliori lottatori e allo scopo anche di dare una continuità di crescita uniforme al tutto movimento della lotta. Si tratta di una serie di allenamenti semi-permanenti che andranno avanti per tutto il 2022 e per i quali la Federazione metterà a disposizione un allenatore per ogni stile ed un preparatore atletico. Potranno partecipare gli atleti dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato e gli atleti, regolarmente tesserati per una Società Sportiva del Settore Lotta, classificati nei primi cinque posti del proprio Campionato Italiano di Classe (Cadetti, Juniores o Seniores) nell’anno precedente o nell’anno in corso.

Per questo primo appuntamento, sono stati convocati Aurora Russo, Simone Vincenzo Piroddu, Abraham Conyedo, Abdellatif Mansour, Fabio Parisi, Eleni Pjollaj, Aurora Campagna, Morena De Vita, Riccardo Vito Abbrescia, Ciro Russo, Matteo Maffezzoli, Giovanni Freni, El Mahdi Roccaro, Simone Iannattoni, Elena Esposito, Enrica Rinaldi, Simone Fidelbo, Mirco Minguzzi, Gianluca Talamo, Giovanni Paolo Alessio, Emanuela Liuzzi, Ruben Marvice, Salvatore Diana e Ignazio Sanfilippo.

A guidare gli allenamenti, invece, ci saranno Emmanuele Rinella (SL), Salvatore Rinella (LF) e Giuseppe Giunta (GR), oltre ai preparatori fisici Riccardo Niccolini e Filippo Gargaglia. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

