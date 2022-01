Atp, Sinner esce dalla Top Ten: è undicesimo

I primi appuntamenti del calendario 2022, per il tennis azzurro, apportano qualche cambiamento in classifica, in particolare facendo scivolare Jannik Sinner appena fuori dalla Top 10, mentre l’Italtennis torna ad avere nove giocatori fra i primi cento del mondo.

Matteo Berrettini (entrato prepotentemente in top ten a novembre 2019: quarto azzurro nell’Era Open a riuscirci), primo italiano di sempre a raggiungere la finale a Wimbledon, si conferma sulla settima poltrona e ora sono 272 i punti di distanza dal sesto posto occupato da Rafa Nadal. Perde una posizione ed è 11esimo invece Jannik Sinner, capace di fare il suo ingresso a novembre nell’elite mondiale a 20 anni e due mesi: solo Nadal, Djokovic e Murray erano più giovani la loro prima volta in top ten (Federer invece aveva sette mesi più dell’azzurro).

Lorenzo Sonego è stabile al 27° posto, risale un gradino Fabio Fognini (36°), mentre fanno un passo indietro Lorenzo Musetti (questa settimana al numero 60) e Gianluca Mager (63°). Scivola di otto posti Stefano Travaglia (86°), mentre risalgono tre posizioni Marco Cecchinato (97°) e quattro Andreas Seppi, che rientra così in Top 100, alla casella 98.

Da segnalare, poi, i best ranking per Franco Agamenone, che grazie alla semifinale nel challenger di Bendigo guadagna 11 posti arrivando al n.190, e per il Next Gen Flavio Cobolli, a sua volta nei quarti a Bendigo, per la prima volta entrato nei Top 200 (199°, +6).

Nuovo record personale anche per il 18enne Luca Nardi, che con il primo titolo challenger (al Villa Carpena Forlì) compie un balzo di 58 posizioni assestandosi al numero 306 della classifica mondiale.

Classifica Atp – Italiani Top 15

7 Berrettini, Matteo (ITA) 0 4.603 punti

11 Sinner, Jannik (ITA) -1 3.390

27 Sonego, Lorenzo (ITA) 0 1.825

36 Fognini, Fabio (ITA) +1 1.494

60 Musetti, Lorenzo (ITA) -1 1.004

63 Mager, Gianluca (ITA) -1 982

86 Travaglia, Stefano (ITA) -8 807

97 Cecchinato, Marco (ITA) +3 759

98 Seppi, Andreas (ITA) +4 749

150 Caruso, Salvatore (ITA) +7 458

158 Gaio, Federico (ITA) -5 441

184 Giannessi, Alessandro (ITA) +1 357

190 Agamenone, Franco (ITA) +11 350

197 Moroni, Gian Marco (ITA) 0 336

199 Cobolli, Flavio (ITA) +6 326

(federtennis.it)(foto@Federtennis/Facebook)

