Ostia – “Partito Democratico virulento”, “Non vi è bastato il commissariamento per mafia“, “La scuola DoReMi Diverto non si tocca”. Sono solo alcune delle frasi riportate sui cartelloni degli attivisti del Movimento 5 Stelle del X Municipio che nella mattinata di oggi si sono dati appuntamento di fronte l’ex asilo di via Adolfo Crozza, a Ostia, per protestare contro l’eventualità che l’area possa essere assegnata dalla nuova giunta alla Caritas (leggi qui).

Ad accendere la polemica sono state le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal minisindaco Mario Falconi, che alcuni giorni fa ha spiegato di voler affidare gli spazi dove un tempo sorgeva la scuola materna “DoReMi Diverto” (distrutta da un incendio nel 2012, leggi qui) alla Caritas, perché ne faccia un centro d’accoglienza (leggi qui).

Ciò di cui il Presidente del Municipio X non sembra essere a conoscenza, però, è che i lavori per la ricostruzione della scuola siano già stati appaltati a maggio dell’anno scorso dalla precedente giunta municipale, quella a guida M5S (leggi qui). I cui principali esponenti hanno quindi voluto manifestare la loro contrarietà ad un cambio di rotta, sostenendo l’importanza, per il territorio, della ricostruzione di una scuola materna.

“Nessuno si deve permettere di toccare quest’area per fare qualcosa di diverso da una scuola dell’infanzia come già progettato”, spiega Giuliana Di Pillo, ex presidente del Municipio X e oggi consigliera d’opposizione.

“Ci sono già i fondi, è partito il progetto, c’è addirittura la ditta che deve iniziare a fare i lavori. Io non so con quale criterio il presidente Falconi abbia rilasciato quelle dichiarazioni – commenta Di Pillo -; qui c’è stata una lotta di tutti i cittadini, ci sono stati anni importanti che hanno visto un percorso, che hanno visto interventi addirittura della magistratura”.

“Qui – chiarisce l’ex Presidente di Municipio – deve rinascere la scuola, perché questo è un polo educativo; l’istituto Sangallo non ha ancora una scuola dell’infanzia ed è un istituto comprensivo. Noi faremo di tutto perché quest’area rimanga destinata alla scuola dell’infanzia ex DoReMi Diverto”.

“Voglio immaginare che il presidente Falconi abbia fatto solo il ‘solito’ scivolone politico quando ha affermato che vuole realizzare, sull’area dove sarà ricostruita la DoReMi Diverto, un centro mensa e ostello della Caritas”, aggiunge Alessandro Ieva, capogruppo del M5S in X Municipio ed ex vicepresidente.

“Se questa è l’idea – assicura -, noi saremo fermi e faremo un’opposizione seria e importante. A ottobre è stato firmato il contratto con la ditta che deve intervenire. Ci abbiamo messo un milione e mezzo di euro, i genitori voglio questa scuola materna e noi faremo in modo che venga realizzata“.

