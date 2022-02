Farmacisti in Aiuto: “Al via il progetto Natura Inclusiva”

Parte mercoledì 16 febbraio il progetto di educazione ambientale “Natura inclusiva” (leggi qui), condotto dall’Associazione Programma Natura APS e completamente finanziato da Farmacisti in Aiuto Onlus. Si tratta della prima di 5 giornate che compongono il primo ciclo di lezioni (qui il programma completo) che si terranno nella scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Maccarese. Dalla classificazione animali, ai semi, con questo itinerario didattico verrà favorita l’osservazione, la manipolazione, l’interazione e la discussione per vivere e conoscere la natura.

“Ringraziamo il Dott. Riccardo Di Giuseppe, direttore scientifico – dichiara Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in Aiuto – e divulgatore del progetto, la Dirigente Dott.ssa Anna Santaniello e la referente Dott.ssa Maria Pia Cedrini per il coordinamento del progetto”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

