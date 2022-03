Bratislava – Si sta svolgendo la Coppa Davis di tennis a Bratislava nella Ntc Arena. Il primo incontro è stato vinto da Sinner che porta l’Italia temporaneamente in testa (leggi qui), in attesa degli altri match di Sonego nel singolo di Simone Bolelli e Stefano Travaglia nel doppio.

Mentre si decidono i vincitori che accederanno alle Finals, si è alzato forte il grido del mondo del tennis per la pace. Prima della partita di Sinner e durante la presentazione della competizione, gli azzurri sono scesi in campo con uno striscione gigante inneggiante alla pace. La stessa cosa ha fatto la delegazione ucraina sugli spalti, in attesa di giocare nelle prossime ore: “Stop the war”. La scritta apparsa sulle loro maglie.

Foto 2 di 2



(foto@Federtennis/Facebook)

