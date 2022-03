Ostia, la scrittrice Alessandra Giorgi presenta il suo libro al porto: “Così sono rinata”

Ostia – C’era anche Alessandra Giorgi fra le donne protagoniste dell’incontro di marzo di “Salsedine. Approdi Culturali”, la rassegna di presentazioni editoriali e artistiche che si tiene ogni terzo venerdì del mese al Porto Turistico di Roma (leggi qui).

La scrittrice e giornalista sportiva di Ostia ha infatti presentato la sua autobiografia “Oltre il buio del cancro, con la forza del cuore di un atleta” (leggi qui) nella cornice del famoso bar e ristorante “Capitan Libeccio”.

Insieme a lei c’erano Cristina Borsatti, che ha firmato il saggio “Monica Vitti”, Raffaella Marozzini – che ha scritto “Scalza, spettinata, abbronzata. Il giro del mondo a vela su Obiwan” -, e Giovanna Avignoni, autrice de “La pazienza dei girasoli”. All’evento hanno partecipato anche il giornalista Rai Gianni Maritati, Andrea Cicini, responsabile della comunicazione del Porto, e Mario Falconi, presidente del Municipio X.

“Ho voluto scrivere la mia storia per donare un messaggio di speranza alle molte donne che stanno affrontando questo problema e che ci passeranno, perché purtroppo la patologia non è stata ancora debellata, ma oggi può essere affrontata con le armi della prevenzione e della ricerca medica – spiega Alessandra Giorgi -. E si guarisce: io ne sono diretta testimone. Ma, soprattutto, si può rinascere“.

“Sono stata operata al seno sinistro nell’estate del 2017 e mi sono dovuta sottoporre a due interventi – racconta -. Poi ho fatto chemio e radioterapia preventiva, terminata nell’estate del 2018. Ho affrontato tutte le tappe del protocollo medico: è stato un periodo difficile ma pieno di forza, coraggio e di amore“.

“Non ho mai smesso di scrivere di sport e nei due anni che ho raccontato, tra le prime operazioni, la ricostruzione al seno e l’iniziata rinascita, ho realizzato il sogno di diventare giornalista pubblicista. Sono partita dal Golden Gala nell’estate del 2017 come organizzatrice (pochi giorni dopo è cominciato tutto) e sono tornata al Golden Gala come giornalista nell’estate del 2019, da donna guarita. Un cerchio che si è chiuso e che ho chiuso anche narrativamente”, dice.

“Ho avuto forza grazie all’esempio dei campioni di tutti gli sport che seguo – ricorda la scrittrice -. Tra di essi ringrazio Filippo Tortu, a cui ho regalato il mio libro lo scorso dicembre al Coni alla Festa delle Fiamme Gialle: avevo visto Tortu in gara nei 200 metri nel 2017 e l’ho seguito nei due anni del mio percorso, quando ha conquistato il record dei 100 metri (dopo il termine della mia radioterapia preventiva) e poi nei 200 metri nel 2019, quasi fosse una stella del cammino. Ho avuto paura, mi sono stancata, ho fatto tante rinunce, sono stata chiusa in casa tre mesi d’inverno per proteggere il sistema immunitario durante la chemio, sono poi tornata al mare e agli eventi sportivi e ho rivisto tanti amici. Sono rinata pian piano grazie anche allo sport – racconta – e anche oggi è così perché lo faccio tutti i giorni. Sono tornata la donna che ero prima, con qualche cicatrice addosso, ma nuova anche nel carattere: forte e determinata più che mai a realizzare i suoi sogni”.

“Sono partita dai blocchi verso il mio traguardo della vittoria della vita e non ho mai mollato”, ha detto la giornalista lidense, commossa, nel corso della presentazione. “Alle donne dico che oggi si guarisce e che bisogna fare prevenzione. La ricerca ha fatto passi giganti e oggi è guaribile. Io ho affrontato tutto con resilienza, pazienza e cattiveria agonistica”.

Il libro “Oltre il buio del cancro, con la forza del cuore di un atleta” è uscito il 10 agosto del 2021. E’ disponibile sia in formato cartaceo che in e-book: per acquistarlo su Amazon, clicca qui.

