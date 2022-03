Ostia, i bagnini scrivono al Municipio: “Aiutateci a preservare i nostri posti di lavoro”

Ostia – Avvantaggiare, in fase di gara, chi ha già lavorato come bagnino nella stagione balneare 2021. E’ la richiesta fatta dai membri dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab) al Municipio X di Roma, che nelle scorse settimane ha pubblicato i bandi per l’affidamento del servizio sulle spiagge libere di Ostia.

“Chiediamo all’Amministrazione che vengano preservati i posti di lavoro di coloro che, nella stagione 2021, hanno prestato servizio per conto del Municipio X sulle spiagge libere comunali – si legge nella missiva inviata al Palazzo del Governatorato -, facendo in modo che il lavoro svolto concorra al punteggio finale in fase di gara o assegnazione, sia nei bandi per le spiagge libere di Ostia che per quelli del servizio di salvataggio sulla spiaggia di Castel Porziano”.

Lo scorso anno, l’Anab Lazio aveva denunciato l’assenza – decisa dall’ordinanza balneare dell’allora sindaca Raggi – di bagnini sulle spiagge libere di Ostia dal lunedì al venerdì (leggi qui). “Non facciamo differenza tra spiagge libere e lidi privati – avevano chiesto -; tutti hanno diritto godere in sicurezza del nostro mare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.