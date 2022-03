Eyof-Festival Olimpico della Gioventù: sci alpino d’argento nel Team Event

Medaglia d’argento per l’Italia nel Team Event degli Eyof a Voukatti. Maria Sole Antonini, Andrea Bertoldini, Beatrice Sola e Edoardo Saracco arrivano fino al 2 pari con l’Austria nella Big Final e sono sconfitti solo nella somma dei tempi.

Bella gara quella dei giovani azzurri, cominciata agli ottavi con un facile 4 a 0 alla Bulgaria, poi, ai quarti, ancora una vittoria netta, per 3 a 1 contro la Repubblica Ceca. In semifinale l’Italia batte la Germania per 3 a 1, senza nessun timore. Poi arriva l’Austria, ma la sconfitta è solo ai punti. Il terzo posto sarà della Finlandia che sconfigge la Germania per la somma dei tempi.

Ordine d’arrivo Team Event Eyof Vuokatti

Austria Italia Finlandia Germania

