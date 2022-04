Barcelona Open, Musetti vince all’esordio e vola al secondo turno

Barcellona – E’ impegnato in Spagna Lorenzo Musetti. Al suo esordio al Barcelona Open, l’azzurro toscano ha vinto contro l’argentino Sebastian Baez.

Ha giocato due set intensi vincendo per 7-5 7-5 sull’avversario, accedendo al secondo turno del torneo in terra rossa.

