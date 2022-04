Malore per Stefano Tacconi: slitta il bollettino medico

Si è sentito male ieri pomeriggio Stefano Tacconi. L’ex portiere della Nazionale e della Juventus stava partecipando all’evento ‘Giornata delle Figurine’ dove era ospite. E’ stato ricoverato prima nel nosocomio di Asti, poi viste le gravi condizioni, i medici hanno optato per il trasferimento presso l’Ospedale di Alessandria. A causa dell’ischemia cerebrale avuta. E il bollettino che era atteso per la mattinata di oggi è slittato.

Tanti sono i messaggi che stanno arrivando a lui e alla famiglia. Soprattutto i figli di uno dei simboli più importanti del calcio italiano hanno testimoniato affetto e vicinanza al loro papà sulla pagine personali di Instagram: “Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia” sottolinea Andrea Tacconi.

