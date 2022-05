Atp Masters Madrid, Sinner vola al secondo turno

Jannik Sinner salva tre match point nel secondo set e approda al secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 6.744.165 euro).

Il ventenne altoatesino, numero 12 del mondo e 10 del seeding, supera il 24enne statunitense Tommy Paul, numero 35 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-3 in poco meno di tre ore di gioco. (Adnkronos)

(foto@Federtennis-Facebook)

