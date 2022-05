Internazionali, Sinner chiama Roma per vincere: “Atmosfera unica e tifo magico”

Roma – Sale l’adrenalina da Internazionali d’Italia e in casa per Jannik Sinner, già a Roma. L’altoatesino si allena nei campi allestiti al Foro Italico, in attesa di scendere in gara la prossima settimana. I problemi fisici sembrano alle spalle e il morale è alto. Pronto l’azzurro a dare del suo meglio per andare sempre più lontano, nel tennis mondiale e a Roma: “Certo che c’è pressione, ma quando arrivi a questi livelli devi saperla gestire, fa parte del gioco. Devi mettere in preventivo che le aspettative si alzano, ma è importante continuare sulla propria strada”.

I tifosi si aspettano molto dal giovane fenomeno numero 12 al mondo. Avrà evidentemente gli occhi puntati addosso Jannik e lo lui sa bene. Alla stampa, dopo il suo primo allenamento, Sinner ha proseguito a dire: “Ho fatto tanti sacrifici, ci sono stati anche dei momenti difficili, perché quando arrivi in top ten l’aria è diversa e ogni dettaglio può cambiare la situazione”.

Il cambiamento di allenatore ha portato una novità in carriera. Sinner dice: “Con Simone c’è un metodo un po’ diverso, sto provando a fare più cose non dimenticando le mie qualità – ha spiegato come riporta La Gazzetta dello Sport -. Voglio diventare un giocatore ancora più aggressivo Dopo la stesa che ho preso a Madrid da Aliassime, se non fosse stato tardi, sarei andato subito ad allenarmi. Ma a mezzanotte ero davanti al video con Simone per analizzare ciò che non aveva funzionato”.

E poi parla dell’atmosfera al Foro Italico: “La terra di Roma mi piace, qui mi sento sempre un po’ meglio che altrove. Forse la terra è un po’ più pesante, soprattutto di sera o quando non c’è il sole. E poi il Centrale è magico soprattutto quando è pieno, il tifo qui ha un’energia diversa ed è bellissimo”.

(foto@Federtennis-Facebook)

