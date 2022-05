Meeting di Nairobi: Jacobs in dubbio per la gara dei 100 metri

Nairobi – È in forse la partecipazione di Marcell Jacobs al meeting di Nairobi (Kenya) di domani allo stadio Kasarani nei 100 metri.

Come riferito dal suo allenatore Paolo Camossi, nel pomeriggio il campione olimpico ha accusato problemi intestinali. Domattina lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro, insieme al suo staff, deciderà se correre o meno: la gara è in programma alle 17.55 ore locali, le 16.55 in Italia. (fidal.it)

(foto@Colombo/Fidal)

