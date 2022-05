Finale stellare agli Internazionali: Djokovic-Tsitspas per il trofeo italiano

Roma – La vittoria numero mille di Novak Djokovic vale la finale agli Internazionali d’Italia che termineranno domani sera al Foro Italico con una finale emozionante. Ci sarà Stefanos Tsitsipas ad attendere il numero uno al mondo. Il quarto in classifica Atp ha vinto oggi con Alexander Zverev conquistando un match combattuto in tre set a uno.

Novak ha vinto con Casper Ruud per due a zero (6-4, 6-3).

