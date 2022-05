Djokovic è ancora il Re di Roma: agli Internazionali vince su Tsitsipas

Roma – Novak Djokovic vince per la sesta volta gli Internazionali di Roma. Batte in finale Stefanos Tsitsipas in due set con il risultato di 6-0, 7-6 in un’ora e 36 minuti. “Sono contento di arrivare al Roland Garros dopo aver vinto a Roma”: così Novak Djokovic dopo aver sconfitto Stefanos Tsitsipas nella finale degli Internazionali 2022.

“E’ stato un tie break veramente veramente serrato. Nelle ultime settimane sono riuscito a tornare nella mia forma migliore”, le parole del serbo. Djokovic spende belle parole per il rivale: “Stefanos è un ragazzo umile, sono sicuro che vincerà tanti trofei in futuro. Ringrazio il mio team, la mia famiglia, per essere stati sempre molto disciplinati con me, per avermi fatto ritrovare le motivazioni. In campo vado io, ma il loro contributo per questo mio successo è importante”. E ancora: “A Roma e all’Italia, che mi hanno sempre dato emozioni positive quando stavo giù, dico grazie per l’energia e il supporto.

Questa vittoria – conclude Nole – è per mio figlio Stefan: oggi ha giocato la sua prima partita di tennis e spero abbia vinto”. (Ansa)

