Pugilato femminile, Alessia Mesiano è bronzo mondiale nei 60 kg

Istanbul – Non si scrive la storia solo nel ciclismo, ma anche nel pugilato. Una giornata splendida quella del 18 maggio per la Nazionale Femminile impegnata in Turchia per i Mondiali. Mentre si attende la finale dell’oro di Irma Testa nei 57 kg, arriva una prima medaglia azzurra.

Alessia Mesiano l’ha conquistata con tenacia nei 60 kg contro una difficile avversaria sul ring. E’ la terza volta per l’atleta delle Fiamme Oro. tris di allori mondiali bacheca. Ad Astana nel 2016 l’azzurra classe 1991 aveva trionfato nei 67 kg.

(foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.