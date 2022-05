Clamoroso al Gran Premio di Spagna: Leclerc al comando, si ritira

Barcellona – Charles Leclerc si ritira al 28esimo giro del Gp di Spagna, sesta prova del Mondiale di Formula 1, che stava conducendo fin dal primo giro.

Un problema tecnico alla sua Ferrari lo ha costretto a rallentare e a rientrare ai box.

In testa a metà gara c’è Max Verstappen su Red Bull, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Terzo è George Russell. e a Max Verstappen (Red Bull). Carlos Sainz (Ferrari) sesto, dopo aver effettuato un secondo pit stop. (Ansa).

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

