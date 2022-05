Fiumicino – Meno uno al grande giorno e la febbre da finale sale: i giallorossi di Mourinho e tutto lo staff tecnico dell’As Roma sono partiti oggi, 24 maggio 2022, alle ore 15 circa, dall’Aeroporto di Fiumicino alla volta di Tirana per l’attesissimo match Roma-Fayenoord (leggi qui) che vale la finale della Conference League. Un aeroporto blindato quello ad attendere il pullman della squadra: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno presidiato l’ingresso del T5, per mantenere l’ordine pubblico e scortare i giallorossi.

Non è mancato un gruppetto di tifosi ad attendere l’arrivo degli uomini di Mourinho, sfidando il sole e il caldo: “Aspettiamo questo momento da oltre 14 anni” è il commento di un tifoso romanista doc, che ha atteso il passaggio della squadra in compagnia della moglie e dei giovanissimi nipoti.

I giallorossi verranno accolti a braccia aperte nella Capitale albanese, dove al loro arrivo troveranno il pullman della squadra, che ha raggiunto Tirana ieri e che li porterà all’Hotel dove alloggeranno, decorato per l’occasione a tema As Roma.

