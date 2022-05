Parata di vip a Fiumicino: da Venditti a Blanco, tutti in volo a Tirana per tifare Roma

Fiumicino – E’ finito il countdown, è finita l’attesa: questa sera si giocherà la finale di Conference League Roma-Feyenoord (leggi qui) e la Capitale albanese ha già accolto l’As Roma partita ieri (leggi qui) e i tifosi romanisti che sono partiti in questi giorni (leggi qui). Sugli spalti dell’Arena Kombetare non mancheranno volti noti, che non hanno resistito a seguire gli uomini di Mourinho fino a Tirana. Tanti sono, infatti, i vip che nelle ultime ore sono partiti dall’Aeroporto di Fiumicino per tifare i giallorossi: Blanco, Antonello Venditti, l’ex presidente giallorossa Rosella Sensi, invitata ufficialmente dai Friedkin, Edoardo Leo, Sebino Nela e Alessio Scarchilli.

Non poteva mancare Francesco Totti, simbolo di Roma e dei romanisti, che ha raggiunto suo figlio Cristian: Totti è un invitato speciale della Federcalcio d’Albania. Appena atterrato ha pranzato con il presidente dell’ente, Armando Duka, il Premier albanese Edi Rama ed altri ex campioni giallorossi: Aldair, Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

(Foto @Ansa)

