Pallanuoto, i convocati del Settebello per i Mondiali di fine giugno

Alla vigilia del doppio incontro con la Croazia, il Commissario Tecnico della nazionale di pallanuoto maschile, Alessandro Campagna, scioglie le riserve e ufficializza i 13 che parteciperanno alla 19esima edizione dei Campionati Mondiali, che si svolgeranno tra Sopron (prima fase) e Budapest (fase ad eliminazione) dal 21 giugno al 3 luglio.

Il Settebello, campione del mondo in carica, sarà in collegiale a Trieste fino al 16 giugno per poi raggiungere l’Ungheria, via Vienna, domenica. L’Italia debutterà il 21 giugno alle 18.00 contro il Sudafrica, poi il 23 affronterà il Canada e il 25 chiuderà la prima fase contro la Spagna nel match che decreterà la supremazia nel girone C. Intanto venerdì 10 giugno alle ore 19.00 l’Italia affronta la Croazia nella prima delle due amichevoli previste all’interno del common training. Diretta su Waterpolo Channel. La seconda partita è in programma il 14 giugno alle 20.00 a Pola.

I 13 per Budapest 2022 sono Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Marco Del Lungo, Giacomo Cannella e Gonzalo Echenique (Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar).

Le due riserve che rimangono in Italia ad allenarsi e che verranno chiamate soltanto in caso di necessità e/o per sostituire eventuali atleti che dovessero risultare positivi al test anti Covid sono Vincenzo Renzuto e Jacopo Alesiani (AN Brescia).

Regolamento e Formula. Prima fase con quattro gironi da altrettante squadre. Le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualificano direttamente per i quarti di finale (29 giugno a Budapest); le seconde e le terze accedono invece agli ottavi di finale (27 giugno a Budapest); le quarte si giocheranno le posizioni dalla 13ª alla 15ª a Szeged (27-29 giugno). Le eliminate agli ottavi si contenderanno i piazzamenti dal nono all’undicesimo (29 giugno – 1° luglio a Szeged). Poi il resto del torneo che determinerà le posizioni dall’ottava alla prima si disputerà a Budapest: semifinali 1° luglio e finali 3 luglio.

Torneo maschile

Girone A – Budapest: Ungheria, Brasile, Montenegro, Georgia

Girone B – Debrecen: Giappone, Grecia, Germania, Croazia

Girone C – Sopron: Italia, Canada, Sud Africa, Spagna

Girone D – Szeged: Kazakistan, Stati Uniti, Australia, Serbia

Calendario dei gironi

1^ giornata – martedì 21 giugno

Girone A

19.30 Montenegro-Ungheria

21.00 Brasile-Georgia

Girone B

18.00 Germania-Giappone

19.30 Grecia-Croazia

Girone C

18.00 Sudafrica-Italia

19.30 Canada-Spagna

Girone D

18.00 Australia-Kazakistan

19.30 Stati Uniti-Serbia

2^ giornata – giovedì 23 giugno

Girone A

19.30 Georgia-Montenegro

21.00 Ungheria-Brasile

Girone B

18.00 Croazia-Germania

19.30 Giappone-Grecia

Girone C

18.00 Spagna-Sudafrica

19.30 Italia-Canada

Girone D

18.00 Serbia-Australia

19.30 Kazakistan-Stati Uniti

3^ giornata – sabato 25 giugno

Girone A

19.30 Ungheria-Georgia

21.00 Brasile-Montenegro

Girone B

18.00 Giappone-Croazia

19.30 Grecia-Germania

Girone C

18.00 Italia-Spagna

19.30 Canada-Sudafrica

Girone D

18.00 Kazakistan-Serbia

19.30 Stati Uniti-Australia

