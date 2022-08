Pallanuoto, il Settebello agli Europei con grandi ambizioni

Roma – Il Settebello, archiviato il quadrangolare di Belgrado, è pronto per partire per Spalato dove prenderà parte dal 29 agosto al 10 settembre ai Campionati Europei.

La Nazionale di Alessandro Campagna – vice campione iridata a Budapest – si presenta con grandi ambizioni e con l’obiettivo di arrivare il più in alto possibile anche nella rassegna continentale. L’Italia, inserita nel gruppo A, debutterà lunedì alle 15.30 contro la Slovacchia; poi mercoledì 31, alle 17.00, sfiderà la Georgia; e chiuderà la prima fase venerdì 2 settembre, alle 19.00, contro il Montenegro nel match decisivo per il primo posto nel raggruppamento e quindi l’accesso diretto ai quarti di finale.

Le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna. “Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici giorni di vacanza a testa. Adesso abbiamo bisogno di giocare, per rifinire le cose positive che abbiamo sviluppato in questo periodo e per cercare di correggere difetti ed errori. Debuttiamo con la Slovacchia e poi affronteremo la Georgia avversario tosto da affrontare, poiché ha in squadra tanti atleti provenienti croati ed italiani, naturalizzati nel tempo. Chiuderemo la prima fase contro il Montenegro che sarà da battere per qualificarsi direttamente ai quarti e avere quattro giorni per prepararsi al quarto che dovrebbe essere contro Ungheria o Serbia. Montenegro rispetto ai Mondiali di Budapest si presenta con una squadra che è cresciuta molto e con tre giocatori nuovi: Vidovic, Spaic e Ukropina; elementi di livello assoluto che hanno alzato il livello della squadra. Dobbiamo entrare in acqua sempre consapevoli della nostra forza ma anche con la giusta umiltà”.

“L’obiettivo è di andare ovviamente più avanti possibile nel torneo e di arrivare il più in alto possibile. Sarà un cammino non privo di difficoltà e ciò mi piace e non potrà che farci bene. Ho potuto portare quindici giocatori Spalato; si potranno ruotare partita dopo partita e quindi saranno questi Europei una grande opportunità di crescita per i più giovani. Mi è dispiaciuto lasciar fuori Ferrero: un altro giovane interessante e che in futuro avrà le sue chance”.

Il Settebello per Spalato. Jacopo Alesiani Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Nicholas Presciutti e Francesco Di Fulvio (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella e Marco Del Lungo (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar). Nello staff, oltre al commissario tecnico Alessandro Campagna, l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, la psicologa Bruna Rossi, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Eithan Cousin e il videoanalista Paolo Baiardini. (federnuoto.it)(foto@DeepBlueMedia)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.