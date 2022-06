Madeira – Se l’obiettivo è quello di replicare Londra 2019 e magari superarla, l’Italia comincia in modo eccellente l’avventura ai Mondiali di nuoto paralimpico. Tre anni fa gli azzurri vinsero il medagliere finale con 50 medaglie e oggi potrebbero ritornare in cima e farlo il prossimo 18 giugno (giornata finale della competizione a Madeira in Portogallo) con allori superiori. Intanto le medaglie vinte nella prima giornata di oggi sono 13 e si contano in bacheca 6 ori, 3 argenti e 4 bronzi.

A salire sul podio è stato anche Efrem Morelli. Il capitano azzurro ha strappato la storia e il primo posto nei 50 rana del cuore con il tempo di 48”88. Ma lo spettacolo tricolore era iniziato ben prima. Prima di lui le volte in cui l’Italia ha sfilato sul podio sono state 12 e per 5 ha risuonato l’inno sul podio. In apertura di competizione, dopo la cerimonia d’apertura in cui Simone Barlamm e Giulia Terzi hanno portato il Tricolore in alto e in gloria, è stato Alberto Amodeo a vincere l’oro nei 400 stile libero S8 con il tempo fermato in piastra di 4’27″76, Stefano Raimondi ha proseguito la conquista dei titoli mondiali azzurri con il suo oro nei 100 rana SB9 ottenendolo con il tempo di 1’07″61. Carlotta Gilli si è laureata campionessa mondiale nei 100 farfalla S13 in 1’04″96 e lo stesso ha fatto Francesco Bocciardo nei 50 stile libero S5. Ha nuotato verso la gloria in 33″11. Ma non solo anche Giulia Ghiretti ha messo l’oro al collo nei 100 rana SB4.

I tre argenti sono arrivati da Xenia Francesca Palazzo nella finale dei 400 stile libero S8 con il crono di 5’02″54, da Alessia Berra nei 100 farfalla S12 e da Monica Boggioni nei 100 rana SB4. Emmanuele Marigliano è giunto quarto nella finale dei 50 rana SB2 con 1’06″59.

Nelle altre finali, gli azzurri hanno vinto 4 bronzi. Monica Boggioni ha messo al collo la medaglia del terzo posto nei 50 stile libero S5 con il tempo di 39″40, Angela Procida l’ha conquistata nei 50 rana SB2 in 1’42″47 e Antonio Fantin è salito sul terzo gradino nei 100 dorso S6 coni l crono di 1’19″86. Con loro anche Stefano Raimondi è salito sul terzo gradino nei 50 stile S10.

(foto@AugustoBizzi)

