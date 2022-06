Mondiali sincronizzato, Minisini-Ruggiero avanti in gara: “Emozioni a mille!”

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero sono subito avanti a tutti con 88.5734 punti al Mondiale nelle gare di nuoto sincronizzato. La nuova coppia mixed del sincro Made in Italy, compagni di club nell’Aurelia Nuoto e alle Fiamme Oro, riceve 27.0000 dalla giuria dell’esecuzione, 26.7000 da quella dell’impressione artistica e 34.8734 dalla terza che esamina gli elementi e che incide del 40% sulla valutazione complessiva.

Le note del Requiem di Giuseppe Verdi e la coreografia di Anastasia Ermakova scandiscono i movimenti e le evoluzioni in acqua. La composizione sacra del 1800 è dedicata ad Alessandro Manzoni con il quale il compositore condivideva i valori risorgimentali di libertà e giustizia che condussero all’unità d’Italia. Un omaggio alla storia del nostro Paese ed anche inno alla ripresa e al ritorno alla normalità.

Quante emozioni! Comincia col raccontarle Lucrezia. “L’attesa è stata molto stancante dal punto di vista mentale, perché ogni anno sembrava di poter andare, di essere prossimi alle gare e poi capitava qualcosa che ci rimandava indietro. Essere qui è molto importante, va oltre il punteggio e l’andamento della gara. Alla fine mi sono commossa pensando che finalmente ce l’abbiamo fatta e che ho potuto dimostrare a me stessa, prima ancora che agli altri, di esserci riuscita. Aver ottenuto tutto ciò con Giorgio, che è un amico speciale e un grande campione, mi rende ancora più felice. Con la Nazionale giovanile ero abituata a nuotare in squadra e adesso trovarmi in due con tutta la piscina sconfinata è stata una sensazione unica che mi sono goduta momento per momento”.

“E’ stato sicuramente bello e liberatorio – prosegue Minisini, campione del mondo di Budapest 2017 – come togliersi un cerotto che stava li da tre anni. Adesso siamo ancora più convinti di quello che possiamo fare e sappiamo come reagiamo in gara, visto che finora avevamo gareggiato soltanto agli assoluti. Un palco così grande non ci ha spaventati, anzi ci ha gasati e quindi non vedo l’ora di nuotare la finale e correggere tutte quelle indicazioni che ci sono state fatte dai tecnici”.

Alle loro spalle il Giappone con una coppia completamente nuova rispetto a quella che ha conquistato il bronzo in Corea del Sud, composta da Tomoka e Yotaro Sako, che totalizzano 85.8086 (a Gwangju c’erano Abe Atsushi e Adachi Yumi) e i cinesi Shi Haoyu e Zhang Yiyao, che erano stati quinti nel 2019, che ricevono 84.8732.

Minisini e Ruggiero si allenano insieme da tre anni. Giorgio è suo al quarto mondiale con una medaglia d’oro, tre d’argento e due di bronzo conquistate a Kazan 2015, Budapest 2017 e Gwangju 2019. Lucrezia all’esordio nel “mondo dei grandi” dopo tre anni nella squadra juniores (2016/2019) con la quale ha conquistato la medaglia di bronzo agli europei 2017. La loro amicizia e la loro condivisione degli eventi sono la loro forza e fanno la differenza. Giorgio e Lucrezia si allenano insieme da settembre 2019 ma sono stati a lungo senza poter gareggiare, prima per la pandemia e poi per il Covid che li ha stoppati. Adesso sono ripartiti dal questo tecnico con un’altra musica, un altro tema e tanta consapevolezza. (federnuoto.it)(foto@AM-DeepBlueMedia)

Risultati e azzurri in gara

Venerdì 17 giugno – 1^ giornata

Solo tecnico – preliminari

Yukiko Inui (JPN) 91.9189 Marta Fiedina (UKR) 90.9382 Evangelia Platanioti (GRE) 88.6163 Linda Cerruti (ITA) 88.6075

Duo tecnico – preliminari

Liuyi Wang/Qianyi Wang (CHN) 92.6378 Maryna Aleksiva e Vladyslava Aleksiva (UKR) 91.8565 Anna Maria Alexandri/Eirini Alexandri (AUT) 90.2869 Moe Higa/Megumu Yoshida (JPN) 90.0294 Linda Cerruti/Costanza Ferro (ITA) 89.4116

Sabato 18 giugno – 2^ giornata

Libero combinato – preliminari

Ucraina 93.9333 Giappone 92.8333 Italia 90.9667

(Cavanna, Cerruti, Di Camillo, Ferro, Galli, Iacoacci, Murru, Piccoli, Sala, Zunino)

Duo misto tecnico – preliminare

Giorgio Minisini/Lucrezia Ruggiero (ITA) 88.5734 Sato Tomoka/Sato Yotaro (JPN) 85.8085 Shi Haoyu/Zhang Yiyao (CHN) 84.8232

16.00 Solo tecnico – finale

diretta Raidue

Linda Cerruti (ITA)

Domenica 19 giugno – 3^ giornata

10.00 Squadra tecnica – preliminare

Italia (Cavanna, Cerruti, Di Camillo, Ferro, Galli, Iacoacci, Murru, Piccoli)

16.00 Duo tecnico – finale

Linda Cerruti/Costanza Ferro (ITA)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.