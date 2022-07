Decolla il Volo Papale per il Canada: al via il 37mo Viaggio Apostolico di Francesco

Fiumicino – E’ decollato poco fa dall’aeroporto internazionale di Fiumicino il Volo Papale di Ita con destinazione Canada. Ha così inizio il 37mo Viaggio Apostolico di Francesco. Un viaggio molto atteso per il peso politico ma che rappresenta anche un test sulla salute del Pontefice che agli inizi di luglio, su consiglio dei medici, ha dovuto accantonare, almeno per il momento, il progetto del viaggio in Africa a causa dei dolori al ginocchio destro che in questo periodo lo hanno costretto spesso alla sedia a rotelle.

Francesco ha detto più volte che non vuole essere operato ma ora sembra che grazie alla fisioterapia il ginocchio del Pontefice vada un po’ meglio. Tuttavia si capirà giorno per giorno (il viaggio Oltreoceano durerà sei giorni) quale sarà la oggettiva ripresa del Pontefice che nelle scorse ore, come da tradizione, è andato a pregare nella basilica di Santa Maria Maggiore, come fa alla vigilia di ogni viaggio, affidando questo “pellegrinaggio penitenziale” alla Salus Populi Romani. Nella foto diffuse dalla Sala Stampa il Pontefice era in preghiera davanti all’immagine della Madonna su una sedia a rotelle.

Anche per questo in viaggio col Pontefice ci saranno anche un medico e un infermiere, come ha fatto sapere il portavoce del Vaticano. Edmonton, capoluogo della provincia occidentale dell’Alberta, è la prima tappa. L’ arrivo del Volo Papale è previsto alle 11.20 locali (le 19.20 di Roma) con l’accoglienza ufficiale all’Aeroporto internazionale.

Ma il viaggio entrerà nel vivo da lunedì quando il Pontefice a Maskwacis incontrerà le popolazioni indigene First Nations, Métis e Inuit. Del resto sono loro il motivo per cui Francesco ha scelto di andare in Canada. Tra le tappe del viaggio, Edmonton, Quebec e Iqaluit. Nove, in tutto, i discorsi che pronuncerà (e non è escluso qualche fuoriprogramma).

Questo Viaggio Apostolico, col motto “Camminiamo insieme”, è diverso dagli altri. L’obiettivo, infatti, come ricordato dallo stesso Pontefice, è “contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso” con le comunità native, gravemente danneggiate, in passato dalle politiche di assimilazione culturale alle quali hanno contribuito anche esponenti di istituti religiosi.

“La nostra speranza – ha detto il presidente dei Vescovi canadesi monsignor Raymond Poisson ai media vaticani – è che questa visita sia un’ulteriore tappa che ci aiuti a voltare pagina, questa pagina che fin dall’inizio era stata scritta dalla Commissione per la verità e la riconciliazione, che chiedeva delle scuse e una visita del Papa. A quel punto, questo passo sarà stato fatto e noi potremo dunque andare avanti. Senza dimenticare quello che è successo ieri, senza dimenticare l’importanza delle scuse. È necessario fare dei gesti concreti di riconciliazione e dunque dare spazio alla vita, alla vita per oggi e per domani, e per questo esiste il nostro fondo di riserva per i diversi progetti. Io credo che la visita del Papa ci permetterà di voltare pagina in un libro che non chiuderemo, che non dimenticheremo, e di scrivere una pagina nuova con nuovi progetti. Bisogna pensare a un linguaggio diverso, quello del futuro”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

