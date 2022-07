Papa Francesco è in Canada: in sedia a rotelle per il saluto alle autorità

Edmonton – Il Papa è arrivato in Canada. L’aereo della Ita Airways, dedicato a Marco Pantani, con a bordo il Pontefice è atterrato all’aeroporto di Edmonton con alcuni minuti di anticipo rispetto alla tabella di marcia. E, così come accaduto per il volo di andata, il Santo Padre è sceso dall’aereo in sedia a rotelle con l’ausilio di un apposito elevatore.

Un tratto della pista lo ha percorso a bordo di una 500 per poi sedersi di nuovo sulla sedia a rotelle. Bergoglio è stato accolto dal primo ministro canadese Justin Trudeau, dalla governatrice, dalle autorità religiose e da uno dei leader delle comunità indigene. Dopo una breve cerimonia di accoglienza all’arrivo in Canada, il Pontefice si è congedato dalle autorità civili e religiose sempre sulla sedia a rotelle. Il clou del viaggio inizierà da domani, con il discorso agli indigeni.

Questo Viaggio Apostolico, col motto “Camminiamo insieme”, è diverso dagli altri. L’obiettivo, infatti, come ricordato dallo stesso Pontefice, è “contribuire al cammino di guarigione e riconciliazione intrapreso” con le comunità native, gravemente danneggiate, in passato dalle politiche di assimilazione culturale alle quali hanno contribuito anche esponenti di istituti religiosi.

“La nostra speranza – ha detto il presidente dei Vescovi canadesi monsignor Raymond Poisson ai media vaticani – è che questa visita sia un’ulteriore tappa che ci aiuti a voltare pagina, questa pagina che fin dall’inizio era stata scritta dalla Commissione per la verità e la riconciliazione, che chiedeva delle scuse e una visita del Papa. A quel punto, questo passo sarà stato fatto e noi potremo dunque andare avanti. Senza dimenticare quello che è successo ieri, senza dimenticare l’importanza delle scuse. È necessario fare dei gesti concreti di riconciliazione e dunque dare spazio alla vita, alla vita per oggi e per domani, e per questo esiste il nostro fondo di riserva per i diversi progetti. Io credo che la visita del Papa ci permetterà di voltare pagina in un libro che non chiuderemo, che non dimenticheremo, e di scrivere una pagina nuova con nuovi progetti. Bisogna pensare a un linguaggio diverso, quello del futuro”.

