Atp di Umago, Sinner e il derby Cecchinato e Agamennone: oggi i quarti di finale

Umago – C’è davvero tanta Italia in campo nella giornata riservata ai quarti di finale al “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia.

Si comincia sul Centrale con il derby tricolore tra Marco Cecchinato e Franco Agamenone. Il 29enne palermitano, n.151 del ranking, passato attraverso le qualificazioni ma trionfatore nell’edizione del 2018, dopo aver superato il croato Poljicak, n.537 ATP, in tabellone grazie ad una wild card, ha colto il successo più prestigioso di questo 2022 aggiudicandosi in due set la sfida azzurra contro Lorenzo Musetti, n.31 ATP (“best ranking”) ed ottava testa di serie, reduce dal suo primo titolo nel circuito maggiore conquistato domenica scorsa nel “500” di Amburgo. Per “Ceck” sono i primi quarti di questo 2022.

Il 29enne nato a Rio Cuarto ma trapiantato a Lecce, n.136 del ranking, promosso anche lui dalle qualificazioni, da parte sua dopo essersi imposto per 7-5 al terzo sul serbo Djere, n.77 ATP (per lui prima vittoria ATP), si è ripetuto ai danni dell’argentino Baez, n.32 ATP e quarto favorito del seeding, al termine di un’altra dura battaglia. Tra Cecchinato e Agamenone non ci sono precedenti.

Quindi tocca a Jannik Sinner, rientrato alle competizioni ad Umago dopo l’infortunio alla caviglia rimediato a Wimbledon nel match contro Djokovic. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e 2 del seeding, dopo aver battuto al secondo turno (per lui l’esordio) lo spagnolo Munar, n.59 ATP, affronta nei quarti – i settimi in stagione su 11 tornei disputati – lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.86 del ranking, già sconfitto in quattro set quest’anno al secondo turno del Roland Garros.

Sul Grandstand spazio infine a Giulio Zeppieri. Il 20enne romano, n.168 del ranking, promosso dalle qualificazioni, dopo il successo all’esordio nel main draw sull’argentino Cachin, n. 90 ATP (prima vittoria ATP in carriera), e quello in tre set sul colombiano Galan, n.99 del ranking, si gioca un posto nelle semifinali con lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.82 ATP, mai affrontato prima. (federtennis.it)(foto@Federtennis-Facebook)

