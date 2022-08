Europei di Nuoto, Taddeucci sirena d’argento nella 10 km a Ostia: “Grazie al mio coach”

Ostia – Quando la gara maschile è terminata in gloria per l’Italia con Mimmo Acerenza con l’oro al collo nella 10 km di fondo (leggi qui), l’attenzione del pubblico e dei tifosi sulla spiaggia Spqr di Ostia si è spostata su quella femminile.

In lotta Ginevra Taddeucci per una medaglia e per l’oro davanti in guida del gruppo. Poi il guizzo della tedesca sull’esterna e la conquista della Germania del primo posto. Non importa evidentemente. L’azzurra conquista l’argento sul podio ed è una splendida medaglia per lei agli Europei. La prima in competizione e la prima in carriera in un evento continentale.

E’ molto felice in zona mista e lo dichiara a Il Faro online: “Non si vedeva nulla in mare e non trovavo il traguardo. Sono molto felice della medaglia e soddisfatta di me, devo dire grazie ai miei genitori e al mio allenatore. Amo il fondo, l’ho provato nel 2012 e non l’ho più lasciato. Pian piano sono cresciuta”. L’atleta delle Fiamme Oro svela un segreto poi. Prima di entrare in acqua gli atleti mettono una crema per proteggere la pelle dalla salsedine e dal sole: “E’ vaselina. L’acqua salata può danneggiare la pelle. Soprattutto in mare, in lago di meno”.

(foto@DeepBlueMedia)

