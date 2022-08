Una stagione intensa terminata sul podio degli Europei di Atletica, la scorsa settimana. Avrebbe voluto mettere l’oro al collo Filippo Tortu, ma la medaglia di bronzo arrivata ripaga di tanto impegno e sacrificio profusi. (leggi qui)

Non proseguirà negli ultimi impegni dello sport che gli ha portato il titolo olimpico nella 4×100 e Tortu si ferma, come riporta il sito di Sportmediaset: “Abbiamo deciso di concludere questa lunga e impegnativa stagione che mi ha dato grandi soddisfazioni. Mentalmente sono ancora molto carico – ha detto – ma il mio corpo mi sta dando segnali inequivocabili di stanchezza, che sarebbe molto sciocco non ascoltare. Un bravo atleta deve anche imparare a riconoscere quando è il momento di fermarsi, anche se ha voglia di gareggiare”.

E’ la stanchezza a vincere in questo momento e un campione deve evidentemente ascoltare le fatiche del proprio fisico. Filippo precisa: “Mi prenderò un breve periodo di vacanza in famiglia e poi penso che farò qualcosa con i miei amici, prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione”.

