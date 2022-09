Atletica, Filippo Tortu: “Al Mondiale di Budapest punto sui 200 metri”

Trento – Filippo Tortu partecipa al Festival dello Sport di Trento dopo aver conquistato il bronzo storico nei 200 metri agli Europei di Berlino. Dopo 44 anni è arrivata una medaglia italiana sulla distanza. Ne parla l’azzurro delle Fiamme Gialle e ripercorre anche i Giochi di Tokyo. Lo sottolinea anche ai microfoni di SkySport: “Bello ricordare le Olimpiadi, è andata malissimo per me sui 100 ma poi ho avuto un cambio di rotta”.

Quel pianto di getto inaspettato sulla linea del traguardo all’ultima frazione ha fatto storia nell’atletica. È’ una immagine che resterò per sempre negli annali: “Mi sono commosso sul traguardo, non me l’aspettavo – dice Filippo-. Mi prendevano in giro per il tuffo.. poi gliel’ho detto in zona mista.. grazie a quel tuffo (e ai miei compagni prima) abbiamo vinto l’oro nella 4×100”.

Tra poco ricomincerà la stagione. Prima nell’indoor e poi all’aperto. E allora lanciando lo sguardo verso il 2023 e i suoi molteplici impegni, con i Mondiali di Budapest a fare da faro, Tortu dichiara: “Prediligo i 200 metri come obiettivo principale, ma per l’anno prossimo voglio fare sia i 100 che i 200 metri”.

(foto@Grana/Fidal)

