Gp del Belgio, Sainz in pole per penalità a Verstappen

Spa – Max Verstappen (Red Bull), con il tempo di 1’43″665, è stato il più veloce nelle qualifiche ma in pole del Gran premio del Belgio, in programma domani pomeriggio sul circuito di Spa-Francorchamps, partirà la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, con il secondo tempo (1’44″297).

Il campione del mondo in carica, infatti, deve pagare una penalità. L’altra Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc ha ottenuto il quarto tempo (1’44″553),dietro terzo crono fatto registrare dalla Red Bull del messicano Sergio Perez (1’44″462).

Dietro allo spagnolo l’altra Red Bull di Perez. Leclerc scatterà 16/o, subito dietro Max per le penalità. (Ansa).

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

