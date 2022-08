Larnaca – Sulle pedane di Larnaca oggi è risuonato solo l’Inno di Mameli che ha celebrato la vittoria delle Squadre Italiane nella gara continentale di Fossa Olimpica, sia maschile sia femminile.

Il primo oro è arrivato per mano di Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore e Giulia Grassia (Esercito) di Modena. Le tre azzurre hanno dominato la competizione a squadre con 215/225 nelle qualificazioni e un netto 6 a 0 inflitto alle avversarie finlandesi nel medal match che ha regalato loro il titolo di campionesse europee 2022.

A centrare il secondo è stata la squadra composta da Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS) che hanno riscattato l’opaca prova individuale meritandosi il titolo di campioni europei con 215/225 in qualificazione e con 6 a 2 nel medal match contro i portacolori della Croazia.

Alla fine dei conti, il bilancio della kermesse continentale per le ragazzi ed i ragazzi del direttore tecnico nazionale Albano Pera è di 4 medaglie d’oro, una di bronzo ed una Carta Olimpica per Parigi 2024. (leggi qui)

Chiuso il capitolo Senior, domani il Campionato Europeo di Fossa Olimpica proseguirà con gli Junior. Per l’Italia il Commissario Tecnico Daniele Di Spigno ha deciso di schierare Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA), Emanuele Iezzi di Manoppello (PE), Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI) per la squadra maschile e Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni, Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD) e Marika Patera di Cento (FE) per quella femminile. Il programma prevede per domani gli allenamenti ufficiali, per mercoledì 30 i primi 75 lanci della competizione individuale.

Risultati

Trap Team Maschile: 1ª ITALIA 215/225 – 6; 2ª CROAZIA 214/225 – 2; 3ª INGHILTERRA 213/225 (+6) – 7.

Trap Team Femminile: 1ª ITALIA 215/225 – 6; 2ª FINLANDIA 204/225 – 0; 3ª INGHILTERRA 196/225 – 6.

La Squadra Azzurra di Trap

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Giulia Grassia (Esercito) di Modena, Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda.

La Squadra Azzurra di Trap Junior

Men: Matteo D’Ambrosi (Fiamme Azzurre) di Sarno (SA); Emanuele Iezzi di Manoppello (PE); Riccardo Mirabile (Fiamme Oro) di Rufina (FI).

Ladies: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD); Marika Patera di Cento (FE).

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

Preparatore Atletico: Carlo Albero Zandomeneghi.

Programma Gara

Martedì 30 Agosto – Allenamenti Ufficiali Trap Junior

Mercoledì 31 Agosto – Gara Trap Junior M e F (75 piattelli)

Giovedì 1 Settembre – Gara Trap Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Trap Junior F

15:45 Semifinali e Finale Trap Junior M

Venerdì 2 Settembre – Allenamenti Ufficiali Skeet Junior

Gara Mixed Team Trap Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Trap Junior

Sabato 3 Settembre – Gara Skeet Junior M e F (75 piattelli)

Gara Team Trap Junior M e F

14:30 Medal Matches Team Trap Junior F

15:40 Medal Matches Team Trap Junior M

Domenica 4 settembre – Gara Skeet Junior M e F (50 piattelli)

13:45 Semifinali e Finale Skeet Junior F

15:45 Semifinali e Finale Skeet Junior M

Lunedì 5 Settembre – Gara Mixed Team Skeet Junior

15:15 Medal Matches Mixed Team Skeet Junior

Martedì 6 Settembre – Gara Team Skeet Junior M e F

14:45 Medal Matches Team Skeet Junior F

15:55 Medal Matches Team Skeet Junior M

Mercoledì 7 Settembre Allenamenti Ufficiali Skeet

Giovedì 8 Settembre Gara Skeet M e F (75 piattelli)

Venerdì 9 Settembre – Gara Skeet M e F (75 piattelli)

13:30 Semifinali e Finale Skeet F

15:30 Semifinali e Finale Skeet M

Sabato 10 Settembre

15.45 Medal Matches Mixed Team Skeet

Domenica 11 Settembre Gara Team Skeet M e F

15:15 Medal Matches Team Skeet F

16:40 Medal Matches Team Skeet M

N.B.: gli orari sono indicati in ora locale Italiana (l’ora locale a Larnaca è +1 rispetto all’Italia).

