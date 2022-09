21 millesimi dalla pole di Verstappen in Olanda, Leclerc: “So dove trovarli”

E’ il campione del mondo Max Verstappen a centrare la pole position nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio d’Olanda sul circuito di Zandvoort. A casa propria, con un mare di tifosi a supportarlo abordo pista, l’olandese della Red Bull registra il tempo di 1’10″342, mettendosi dietro le due Ferrari di Charles Leclerc (1’10″363) e di Carlos Sainz (1’10434).

Ancora dietro c’è l’ex iridato della Mercedes Lewis Hamilton (1’10″648) che si lascia alle spalle la Red Bull del messicano Sergio Perez (1’11″077): “E’ stata una giornata difficile, abbiamo lavorato tutta la notte per riuscire a ribaltare la situazione e oggi abbiamo fatto un bel giro anche se le Ferrari sono molto vicine”. Le parole di Verstappen arrivano a raffica, dopo aver centrato la pole. E prosegue: “L’atmosfera è pazzesca, ringrazio il pubblico. Abbiamo cambiato parecchio dopo le libere, abbiamo fatto le cose di fretta per mettere insieme la macchina che è stata di nuovo piacevole da guidare”. Prosegue come riporta l’Adnkronos.

Charles Leclerc sfida i secondi e il tempo e si piazza solamente a 21 millesimi di secondo dietro il padrone di casa. Partirà dunque alle spalle del leader del Mondiale: “Peccato, veramente pochi – dice a Sky Sport -. So cosa ho fatto in curva 10, so dove trovarli. È un errore che mi è costato, un decimo o un decimo e mezzo. Tutte le altre curve sono andate come volevo. Sono sorpreso di essere così vicino, Max andava fortissimo con gomme usate”.

Il monegasco torna poi ancora alla scorsa gara in Belgio: “È importante tornare performanti, ci sarà un grande sforzo per capire le ragioni di Spa, abbiamo molte indicazioni”. E sulla gara in Olanda chiarisce: “Conterà molto la partenza. Non so se ci sarà grande caldo”.

“Eravamo molto vicini con Max – dichiara ancora Charles -. Ha fatto un gran giro alla fine. Continuiamo a migliorare la nostra macchina, anche se all’inizio ero un po’ spaventato, poi in Q3 abbiamo trovato la forma giusta, e ho fatto quel giro molto vicino al primo posto per la pole”. “La macchina funziona molto meglio questo weekend – sottolinea Leclerc -, è bello da vedere. Domani? Il passo gara è stato piuttosto forte, saremo vicini alla Red Bull. Serve fare una grande partenza e poi vedere cosa succede”.

Anche Carlos Sainz parla del miglioramento della macchina. Ai microfoni di Sky Sport dichiara: “Dopo Spa ero convinto che dovevamo ritornare al nostro livello, sono convinto che sarà così in ogni weekend, anche se a Monza sarà difficile. Max è battibile? Sì, ma serve fare il cento per cento”.

Poi lo spagnolo aggiunge: “Sono contento del mio giro, è stato pulito, senza errori. Mancava quell’ultimo decimo per poter battere Charles e Max. Ero al limite. Ogni piccolo metro di pista che riuscivi a sfruttare e dove riuscivi a spingere era decisivo. Non è stata una qualifica semplice, ma abbiamo fatto un lavoro discreto. Dopo Q1 e Q2 sembravamo molto dietro alla Red Bull – ha proseguito in conferenza stampa -, poi abbiamo recuperato bene. Con un primo giro migliore avrei potuto giocarmi meglio la pole”.

“La pista? È molto dura, abbiamo visto tanto degrado sulle gomme – prosegue a spiegare -. Domani succederanno tante cose, qui è difficile sorpassare ma ci saranno possibilità a livello strategico. Sarà molto combattuta”.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.