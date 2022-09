US Open, Sinner-Ivashka: ottavi di finale di lusso a New York

New York – Sorride soltanto uno dei due italiani che nella notte hanno giocato agli Us Open.

Si tratta di Jannik Sinner, che si è qualificato agli ottavi battendo in quattro set l’americano Brandon Nakashima.

L’altoatesino numero 13 del ranking Atp si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, 6-2. Ora dovrà vedersela con il bielorusso Ilya Ivashka che nella notte ha eliminato un altro azzurro, Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara ha ceduto in quattro set, 6-4, 3-6, 6-2, 6-3, in due ore e 46 minuti di gioco. Musetti è stato anche penalizzato dalle vesciche all’indice della mano destra, che aveva in eredità dalle partite precedenti. (Ansa).

(foto@federtennis.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.