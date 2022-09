Carenza aule a Fiumicino, Severini e D’Intino: “Mentre il Sindaco cerca ancora una soluzione, il dirigente scolastico annuncia i doppi turni”

Fiumicino – Ci risiamo… Si ripresenta a settembre come ogni anno il problema della carenza delle aule, ma quando si cerca una soluzione? A pochi giorni dal suono della prima campanella. I genitori sono in allarme e non serve a nulla correre ai ripari all’ultimo minuto. Le tanto promesse nuove aule dovevano essere prioritarie nell’agenda politica molto tempo prima, non solo adesso che la risoluzione della criticità deve essere tempestiva, segno evidente che non è mai esistita una reale programmazione”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini capogruppo della lista civica Crescere Insieme e Vincenzo D’Intino consigliere di ItalExit.

“Quello che occorre – spiegano – è una soluzione concreta a questa mancanza, adeguata ad affrontare la questione. La cosa inammissibile è lasciare i genitori all’oscuro dei provvedimenti che verranno presi, non sapendo come si devono comportare: se il Sindaco dice di essersi adoperato per trovare delle soluzioni (leggi qui), perché il dirigente scolastico ha già deciso che si faranno i doppi turni, inviando le comunicazioni ai genitori? Questo non è di certo il modo giusto di per gestire la situazione.

Non dimentichiamo che Montino fa anche parte del consiglio di Roma Città Metropolitana, dunque è all’interno dell’Ente a cui dà la colpa. Eppure, dall’interno avrebbe potuto impegnarsi a fare la sua parte.

“Ci teniamo a ribadire – concludono Severini e D’Intino – che dichiarare di aver fatto qualcosa non è la stessa cosa di mettere in atto quanto promesso alla cittadinanza. Dovere del Sindaco, infatti, è affrontare i problemi che gravano sulla città, non quello di annunciare che verranno risolti”.

